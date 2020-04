Il flamenco-pop sempre sulla cresta dell’onda: il grande rientro delle Azucar Moreno

Dopo 35 anni di carriera, 23 album, 18 dischi di platino,35 d’oro e 6 milioni di dischi venduti nel mondo, le sorelle Encarna e Toñi Salazar, meglio note come Azucar Moreno, sono ancora sulle scene, in grande spolvero. “Pa fuera” è il singolo appena uscito del duo, divenuto famosissimo nel 1990, grazie alla partecipazione all’Eurovision Song Contest con l’iconica ‘Bandido’, divenuta poi successo internazionale.

Una ritrovata freschezza artistica per le due sorelle, reduci dalla versione spagnola di Survivor, ma ancora attivissime in giro per il Mondo con tantissimi concerti, oltrechè fra i fan eurovisivi, che tre anni fa hanno potuto riammirarle dal vivo nel loro brano durante la serata di preselezione spagnola, una esibizione in grande stile ancora ad anni di distanza, che è diventata virale.

Il loro flamenco pop continua a lasciare il segno ed ora è anche un veicolo per lanciare messaggi: quello di “Love is love”, anche questo appena uscito, è chiarissimo e privo di equivoci. Da ascoltare anche ‘No me des guerra‘, uscita nel 2018.

