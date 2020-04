Cristiano Turato esce con l’album di inediti “La festa”: la nostra videointervista

Ricerca per:

Andiamo a scoprire il disco e conoscere meglio l’artista in questa videointervista che ci ha concesso, nella quale ha ripercorso le tappe della sua carriera e spiegato il suo modo di affrontare la vita e la musica, oltrechè raccontato il suo lockdown.

Cristiano Turato, ex voce dei Nomadi , è tornato da qualche tempo solista dopo la fine dell’esperienza con la band di Novellara. In questi giorni è uscito ‘La festa’, il nuovo album – primo da solista – sospeso fra il pop rock e le sonorità elettroniche, accompagnato dal singolo ‘ Atlantide ‘ che trovate a questo link e dal successivo ‘ Follia ‘

