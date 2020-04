Charts: il canadese The Weeknd sale in testa anche con l’album

The Weeknd sempre più padrone delle classifiche europee: ora anche l’album “Afterhours” scala posizioni

ALBANIA:Singoli:1 E Keni- Fero

Album:10/10 – Ledri Vula

AUSTRIA: Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:25 years later – The Kelly Family

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Blinding lights – The Weeknd (Vallonia)/Machen Wir Das Beste Draus- Silbermond (Germanofono)

Album àLikeme Seizoen 2 – #Likeme The Cast (Fiandre) /High and fines herbes – Caballero & Jeanjass Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Blame it on baby- DaBaby

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Blame it on baby- DaBaby

CROAZIA- Singoli: Sva nasa ljeta- Vatra (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album: Antologija-Miso Kovac (nazionali)/How Did We Get So Dark?- Royal Blood (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

ESTONIA – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The weeknd

FINLANDIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Future Nostalgia- Dua Lipa

FRANCIA- Singoli:Lettre à una femme – Ninho

Album:M-I-L-S 3- Ninho

GERMANIA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Herzenssache – Ramon Roselly

GRAN BRETAGNA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

GRECIA- Singoli:Magic – Light (nazionali) /Roses – Saint Jhn (Imanbek remix) (Internazionali)

Album: The dark side of the moon – Pink Floyd

IRLANDA- Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Future Nostalgia-Dua Lipa

ISLANDA- Singoli: Think About Things- Daði og Gagnamagnið

Album:Debussy – Rameau- Víkingur Heiðar Ólafsson

ISRAELE: Singoli: Nnim em bnes -Lior Narkis & Moshem M (nazionali) /Break my heart – Dua Lipa (internazionali)

Album: Mi’kan Ve’ad Ha’netsach-Eyal Golan

ITALIA-Singoli:Le feste di Pablo- Cara & Fedez

Album:Persona- Marracash

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: 58- Egor Kreed

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Blame it on baby- DaBaby

MALTA –Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Blame it on baby- DaBaby

NORVEGIA- Singoli: Karantene-Tix

Album:Afterhours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:17 miljoen mensen-Davina Michelle & Snelle

Album: Jongen van de straat- Lil Kleine

POLONIA- Singoli:Salt- Ava Max

Album: Romantic psycho- Quebonafide

PORTOGALLO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Gigaton -Pearl Jam

REPUBBLICA CECA- Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Chernobilej svet- Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Ce ti canta dragostea – Roxen (nazionali)/Roses – Saint Jhn (internazionali)

Album:Blame it on baby- DaBaby

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

Album: 58- Egor Kreed

SAN MARINO (radio):Singoli:Tikibombom – Levante

SERBIA- Singoli: Dam- Brskvica (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Ok- Neries

SLOVENIA- Singoli: Obraz- Kevin Konradin & Tinkara Kovac (nazionali)/The other side – Justin Timberlake & Sza(internazionali)

Album: Blame it on baby- DaBaby

SPAGNA- Singoli: Safaera – Bad Bunny, Jowel, Randy, Nengo Flow

Album (streaming): YHLQMDLG- Bad Bunny

SVEZIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The weeknd

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert- Interpreti Vari

UCRAINA: Koly Nema Tebe- Ivan Navi

Album: 58- Egor Kreed

UNGHERIA: Singoli: Amikor feladnád- Halott Penz

Album:Nagy házibuli lemez III- Valogatas

Mi piace: Mi piace Caricamento...