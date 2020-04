“Vite nado Vyyti” degli Estradarada ci fa riassaporare la vita fuori dalla quarantena

Erano 3 anni fa e in Ucraina usciva un brano che può essere inserito tra i dieci più famosi di quella terra dell’ultimo decennio. Si tratta di Вите Надо Выйти (ovvero “Vite nado Vyyte”, La Vita ha bisogno di uscire): parole che risuonano molto attuali essendo la nostra vita bloccata all’interno delle quattro mura di casa da quasi due mesi ormai. Fu brano che lanciò definitivamente gli Estradarada, un ex duo nato nel 2015 che comprendeva Alexander Khimchuk (voce, testi, regia) e Vyacheslav Kondrashin (tastiere, cori). Ora è rimasto solo il secondo componente.

Dal 2017, anno di uscita del famosissimo singolo, hanno pubblicato due album e una serie di singoli di non particolare successo, ma molto interessanti per il sound elettronico per nulla scontato. Meritano un ascolto РАМАЯНА (cioè Ramayana) e СветАмузыка (SvietAmusica, cioè World Music).

Ritornando a Vite nado Vyyte colpisce moltissimo il ritmo pop incalzante e un ritornello che presenta un gioco di parole che ti entra subito in testa. Peccato che non sia riproducibile con la traduzione in italiano, ma ben visibile con la traslitterazione: Vite e Vyyte, la prima e l’ultima parola del titolo, hanno una pronuncia molto simile. Il tema del brano è un invito a godere della vita, a uscire di casa e divertirsi. Una canzone che se di certo non è in grado di ridarci la libertà, è per lo meno in grado di lasciarci immaginare e godere di un futuro migliore, fuori dalle mura di casa.

