“Mostantol”, la hit in lingua nazionale degli ungheresi Gergo Racz e Reni Orsovai

Una accoppiata di nomi di livello per un brano che avrebbe avuto tutte le potenzialità per fare bene in Europa, se solo da quelle parti, ovvero in Ungheria non si fosse deciso diversamente. “Mostantol” (ovvero ‘Da adesso”) è la canzone con la quale la giovane Renivel Orsovai, reduce dalla versione locale di Rising Star e Gergo Racz, già cantante dei VIP, rappresentanti magiari all’Eurovision nel 1997 e da quasi trent’anni sulla cresta dell’onda hanno vinto ‘A dal’, il concorso nazionale ungherese

Fino all’anno scorso questo concorso selezionava il rappresentante ungherese per l’Eurovision, ma dal 2020, per decisione del primo ministro Orban, l’Ungheria non vi prende più parte, in protesta contro la promozione dei valori liberali, dell’inclusione e dei diritti civili che sono i cardini del concorso. L’ìsolamento magiaro si consuma anche musicalmente, col brano che ha raggiunto le zone alte delle classifiche nazionali ma nel resto d’Europa è pressochè sconosciuta.

Ed invece merita, proprio per le sonorità di livello internazionale. Per Renivel Orsovai si tratta della prima prova solista dopo l’esperienza con la band Nene, mentre Racz è già lanciato con un nuovo album ai vertici delle charts. Un vero peccato che un paese musicalmente così interessante abbia deciso di chiudersi in sè stesso.

