“Sin aire”, il nuovo singolo della spagnola Ana Mena

Di Ana Mena siamo stati fra i primi a parlare, prima ancora che divenisse popolare in Italia grazie alle due hit incise insieme a Fred De Palma, D’estate non vale e Una volta ancora, che sono valse complessivamente 8 dischi di platino – e la seconda addirittura è stato il singolo più venduto del 2019. Ne abbiamo apprezzato le sonorità e adesso la ritroviamo con un nuovo singolo, “Sin aire”, che ce la propone più matura e più inserita nel pop spagnolo, lontana dalle produzioni giovanili e reggaeton.

Molto meglio questa versione che quella vista a Sanremo in una non riuscitissima cover di ‘L’edera’, al fianco di Riki Marcuzzo. Dopo gli esordi, per lei ancora partecipazioni a film vari, cantando anche brani della colonna sonora e poi un altro successo come interprete, per la colonna sonora del film Disney “La fabulosa aventura de Sharpay”, la canzone “Voy a brillar”, di grande successo in Spagna e anche un film con Almodovar.

Ora, con questa canzone, che anticipa il suo secondo album e arriva dopo una lunga serie di duetti e collaborazioni, il tentativo di svincolarsi dal solo pubblico giovanile per proporsi ad una platea più vasta. L’operazione sembra riuscita, almeno per ora.

