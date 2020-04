“Trippin”, l’indie pop etereo della nord macedone Katerinha

Andiamo alla scoperta di un nome nuovissimo della scena musicale europea, più indie che realmente pop, che arriva dalla Macedonia del Nord. Katerinha, oggi di stanza Berlino è un crogiolo di culture ma non per questo dimentica le sue origini: “Trippin‘”, la canzone del suo esordio è un vero e proprio viaggio nel suono e in quella che è stata la sua vita: il video infatti è stato girato in cinque differenti locations fra Macedonia del Nord, Serbia e Bosnia Erzegovina.

Locations non scelte a caso: si tratta infatti di monumenti della ex Jugoslavia costruiti in un stile spartano fra gli anni 60 e gli anni 80, che onorano la resistenza partigiana ai Nazisti ed agli altri paesi che hanno occupato la zona. Andata e ritorno, senza dimenticare la propria cultura: assorbire tutto e lasciare un segno del passaggio, questo il messaggio che lascia fra video e canzone.

Bassista, chitarrista e dj, è si avvale per questo singolo della batteria e delle percussioni della band ungherese Abase. La canzone anticipa l’album, al quale sta lavorando e che uscirà entro il 2020.

