“Abrazame”, il nuovo singolo de La Oreja de Van Gogh

Ritroviamo qui una delle band che ci piace di più, vale a dire La Oreja De Van Gogh. Torniamo a parlarne perchè è appena uscito ‘Abrazame‘ il nuovo singolo: una ballata che anticipa l’uscita del nuovo album che la band basca ha registrato presso gli studi ‘Le manoir’ in Francia. Leire Martinez e tutta la band sono ormai un nome consolidato del pop spagnolo e si apprestavano a partire per due mesi di tour negli Stati Uniti, che però ovviamente è stato rinviato a Febbraio 2021 per l’emergenza Coronavirus

Si tratta della seconda volta del gruppo negli States dopo che negli ultimi anni hanno toccato diversi paesi anche in America Latina: Messico, Colombia, Argentina, Cile, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Perú, Costa Rica, República Dominicana. Per loro in carriera 35 dischi di platino in giro per il mondo e sette album in studio tutti da primato in classifica, oltre ad una presenza costante nelle radio.

ED in questi tempi di lockdown da Coronavirus, forte in Spagna come in Italia, si comprende ancora di più una forza di un abbraccio, che adesso ci manca. E il singolo ce lo racconta molto bene.

