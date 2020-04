Charts: The Weeknd comanda i singoli, Dua Lipa gli album. Il capitano Tom Moore primo a 99 anni

Continua la staffetta fra Dua Lipa e The Weeknd, protagonisti delle classifiche. Nel Regno Unito, fra i singoli, comanda la canzone a scopo benefico per raccogliere fondi per la lotta al Coronavirus, che vede protagonista l’ex Eurovision Micheal Ball e il veterano dell’esercito Tom Moore insieme al coro degli operatori sanitari del sistema sanitario britannico. Insieme hanno cantato You’ll never walk alone, inno del Liverpool

ALBANIA:Singoli:A jo Tayna

Album:Live 2020 – Elbonit Zymeri

AUSTRIA: Singoli:Shotz Fired-NOnez MC

Album:: Herzenssache- Ramon Roselly

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Blinding lights – The Weeknd (Vallonia)/An Guten Tagen – Johannes Oerding (Germanofono)

Album #Likeme Seizoen 2 – #Likeme The Cast (Fiandre) /M-I-L-S 3- Ninho (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Rare (Deluxe) – Selena Gomez

CROAZIA- Singoli: Da biram – Nina Badric (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album: Bombardiranje New Yorka – Interpreti Vari (nazionali)/Carry fire – Robert Plant (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Toosie slide – Drake

Album: Afterhours – The Weeknd

ESTONIA – Singoli:Croissantid – Nublu

Album: Afterhours – The weeknd

FINLANDIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Human. :ii: Nature- Nightwish

FRANCIA- Singoli:Lettre à una femme – Ninho

Album:M-I-L-S 3- Ninho

GERMANIA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Corona Quarantäne Tape- Frei.Wild

GRAN BRETAGNA- Singoli:You’ll never walk alone – Micheal Ball & Captain Tom Moore and NHS Voices of Care

Album: The bonny- Gerry Cinnamon

GRECIA- Singoli:Presidente- Mad Clip (nazionali) /Toosie Slide- Drake(Internazionali)

Album: The dark side of the moon – Pink Floyd

IRLANDA- Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: The bonny- Gerry Cinnamon

ISLANDA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The weeknd

ISRAELE: Singoli: Nnim em bnes -Lior Narkis & Moshem M (nazionali) /Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album: Mi’kan Ve’ad Ha’netsach-Eyal Golan

ITALIA-Singoli:Auto blu – Shiva & Eiffel 65

Album:Persona- Marracash

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Kpyr vetrov – Mnogoznaal

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Rich Rich – Ufo361

MALTA –Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Afert hours – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Svag – Viktor Leksell

Album:Afterhours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:17 miljoen mensen-Davina Michelle & Snelle

Album: Jongen van de straat- Lil Kleine

POLONIA- Singoli:Salt- Ava Max

Album: Romantic psycho- Quebonafide

PORTOGALLO- Singoli: Toosie Slide- Drake

Album: Gigaton -Pearl Jam

REPUBBLICA CECA- Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Chernobilej svet- Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Ce ti canta dragostea – Roxen (nazionali)/Roses – Saint Jhn (internazionali)

Album:Future Nostalgia- Dua Lipa

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

Album: Kpyr vetrov – Mnogoznaal

SAN MARINO (radio):Singoli: Pshysical- Dua Lipa

SERBIA- Singoli: Dam- Brskvica (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Ok- Neries

SLOVENIA- Singoli:Nisi sam – Simon Vandnjal (nazionali)/How to eb lonely – Rita Ora (internazionali)

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

SPAGNA- Singoli: Safaera – Bad Bunny, Jowel, Randy, Nengo Flow

Album (streaming): YHLQMDLG- Bad Bunny

SVEZIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The weeknd

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert- Interpreti Vari

UCRAINA: Koly Nema Tebe- Ivan Navi

Album: 58- Egor Kreed

UNGHERIA: Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Nagy házibuli lemez III- Valogatas

