“Share it”, il debutto nella scena indie dei russi Mashmellow

Andiamo alla scoperta di un duo nuovissimo, che si sta facendo largo nell’ambito della musica indie pop europea: si chiamano Mashmellow ed arrivano dall’estremo est della Russia: Masha Shurygina e Egor Berdnikov, quest’ultimo componente della band Hospital, si sono incontrati nel 2018 sull’onda della comune passione per il dream pop dei primi anni 90. Il passo dai live nel freddo della Siberia, a Vladivostok, al debutto discografico è stato rapido.

“Share it” sta facendo il giro delle radio, anche per la scelta molto internazionale di utilizzare la lingua inglese. La chitarra di lui accompagna la voce di lei in un soft rock che conquista rapidamente già dai primi ascolti. Il basso e il synth fanno il resto in una alchimia che funziona benissimo. Gli echi sono quelli dei Cure.

