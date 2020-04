Eurovision Song Contest 2020 Celebration, anche uno show al posto delle semifinali. E non solo

Non ci sarà la gara e non ci sarà l’Eurovision Song Contest come lo conosciamo, ma l’edizione 2020 della rassegna, cancellata dalla pandemia, onorerà a dovere le canzoni ed i cantanti in gara. Non solo Eurovision: Europe Shine a light, che EBU e broadcasters olandesi hanno organizzato per il 16 Maggio, giorno nel quale era prevista la finale e che andrà in onda dalle ore 21 su Rai Uno, Radio 2 e RaiPlay col commento di Flavio Insinna e Federico Russo, ma anche uno spettacolo, anzi due, al posto delle semifinali.

Si chiamerà Eurovision Song Contest 2020 Celebration e sarà un evento che sarà trasmesso sul canale youtube della manifestazione dalle ore 21 italiane in due show nelle date originariamente previste per le finali, 12 maggio e 14 maggio.

La serata di martedì 12 maggio sarà dedicata alle 17 canzoni dei paesi inseriti nella prima semifinale a cui si aggiungono i paesi finalisti che avrebbero avuto diritto di voto: i Paesi Bassi padroni di casa, la Germania e l’Italia rappresentata dal nostro Diodato. Giovedì 14 maggio saranno invece protagonisti i 18 act della seconda semifinale più gli altri 3 membri dei “Big-5”: ovvero Francia, Spagna e Regno Unito.

Le canzoni verranno proposte, in ciascuna serata, seguendo quello che sarebbe stato il running order studiato dai produttori per la competizione e, nonostante la natura non-competitiva delle serate, l’EBU ha annunciato diverse sorprese.

Novità anche dalla Rai. Come ha riferito in anteprima il nostro sito partner Eurofestival News, dal 10 al 15 maggio Rai Premium riproporrà, in seconda serata a partire dalle 23 le ultime cinque edizioni della rassegna, dal 2015 in poi.

