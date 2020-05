Erma Pia Castriota, in arte H.E.R è fra i 16 artisti finalisti di Musicultura 2020 con il brano ‘Il mondo non cambia mai’, attualmente in rotazione su Radio 1. Una edizione del concorso particolare, visto che non ci sono ancora le date della serata finale, condizionata ovviamente dalla pandemia da Coronavirus.

Un brano che ha dentro molto della storia personale dell’artista pugliese. Andiamo a scoprirla insieme in questa intervista video. Qui sotto trovate invece il singolo.

