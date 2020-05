“Si tu la quieres”, il duetto con video ‘in quarantena’ di David Bisbal e Aitana

Ricerca per:

La particolarità del brano, molto radiofonico sta nel video che l’accompagna, che i due artisti avrebbero dovuto girare insieme ma che vista l’emergenza è diventato un montaggio di due video girati separatamente dai cantanti, coinvolgendo i rispettivi familiari. Il brano è già in alta rotazione in Spagna e nelle classifiche nazionali.

La musica spagnola è più vivace che mai anche in tempo di Coronavirus. David Bisbal, uno dei nomi di punta della musica pop europea e latina, lo scorso gennaio è uscito con il nuovo album “ En tus planes” e adesso si propone con una versione del singolo “Si tu la quieres” , il singolo già contenuto nel suo lavoro, che lo vede duettare con Aitana, astro nascente del pop nazionale, che è legata a lui dal fatto di aver partecipato ciascuno una edizione molto popolare del talent show Operacion Triunfo. Bisbal poi prese parte all’Eurovision 2000, come corista di Rosa Lopez, che fu scelta proprio vincendo un apposito galà all’interno dello show.

