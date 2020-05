Charts: The Weeknd e Drake grandi protagonisti

Accoppiata canadese in testa alle classifiche: si tratta di The Weeknd, fra i singoli e Drake, negli album.

ALBANIA:Singoli:Flex- Capital T

Album:10/10 – Ledri Vula

AUSTRIA: Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Jibrail & Iblis- Samra

BELGIO- Singoli:Kom wacht dichterbij – Regi ft Jake Reese & OT(Fiandre)/Blinding lights – The Weeknd (Vallonia)/An Guten Tagen – Johannes Oerding (Germanofono)

Album #Likeme Seizoen 2 – #Likeme The Cast (Fiandre) /Maison- Romeo Elvis (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Dark line demo tapes- Drake

CROAZIA- Singoli: Ovo ce proci – Hladno Pivo & Online Friends (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album: Bombardiranje New Yorka – Interpreti Vari (nazionali)/When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

ESTONIA – Singoli:Croissantid – Nublu

Album: Make your move – Trad attack

FINLANDIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Global Warning – Turmion Katilot

FRANCIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:M-I-L-S 3- Ninho

GERMANIA –Singoli:Living in a ghost town- Rolling Stones

Album: What The Dead Men Say- Trivium

GRAN BRETAGNA- Singoli:Times like these BBC1 Stay Home – Live Lounge All stars

Album:Future nostalgia- Dua Lipa

GRECIA- Singoli:Eros – DJ Stephan, ft Ypo & Sophia (nazionali)/Toosie Slide- Drake(internazionali)

Album: Gigaton- Pearl Jam

IRLANDA- Singoli: Toosie slide – Drake

Album: Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Í miðjum kjarnorkuvetri- Joipe i Kroli

ISRAELE: Singoli: Nnim em bnes -Lior Narkis & Moshem M (nazionali) /Love love love – Lenny Kravitz (internazionali)

Album:Dark line demo tapes- Drake

ITALIA-Singoli:Auto blu – Shiva & Eiffel 65

Album:Persona- Marracash

LETTONIA- Singoli:Say so – Doja Cat

Album: Dark line demo tapes- Drake

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Dark line demo tapes- Drake

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Dark line demo tapes- Drake

MALTA –Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Dark line demo tapes- Drake

NORVEGIA- Singoli: Svag – Viktor Leksell

Album:Afterhours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:Roses – Saint Jhn

Album: Jongen van de straat- Lil Kleine

POLONIA- Singoli:Salt- Ava Max

Album: Spiewnik domowy – Lona I webber

PORTOGALLO- Singoli: Toosie Slide- Drake

Album: Gigaton -Pearl Jam

REPUBBLICA CECA- Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Chernobilej svet- Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Retrograd – DJ Project ft Andia (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album:Dark line demo tapes- Drake

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

Album: Dark line demo tapes- Drake

SAN MARINO (radio):Singoli: Pshysical- Dua Lipa

SERBIA- Singoli: Boli boli – Ivana Selakov & Amar Gile(nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Ok- Neries

SLOVENIA- Singoli:Pismo Pamezu- Neisha (nazionali)/Teach me tonight- James Talylor(internazionali)

Album: Dark line demo tapes- Drake

SPAGNA- Singoli: YHLQMDLG- Bad Bunny

Album (streaming): YHLQMDLG- Bad Bunny

SVEZIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The weeknd

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Jibrail & Iblis- Samra

UCRAINA: Koly Nema Tebe- Ivan Navi

Album: Dark line demo tapes- Drake

UNGHERIA: Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Csak a jot – Ossian

Mi piace: Mi piace Caricamento...