“Behind the wall” (e non solo): alla scoperta della monegasca Olivia Dorato

Il nome è già popolare in Francia, anche se lei arriva dal piccolo Principato di Monaco. Si chiama Olivia Dorato, ha 22 anni ed è il nuovo nome della musica francofona. Un Ep all’attivo uscito nel 2015 ed un altro in lavorazione che uscirà nel 2020. “Behind the wall” è il singolo che accompagna il nuovo lavoro, che si intitolerà ‘No future”, che è anche il nome della title track del lavoro.

Per lei già una buona esperienza nonostante la giovane età, visto che ha calcato i palchi di diversi festival europei, al fianco di artisti come Mika, Robbie Williams, Christophe Maè, BB Brunes. Un nome che si sta facendo largo nella scena musicale francese senza passare dai talent show e che ha tutte le carte in regola per far conoscere il suo piccolo principato anche dal punto di vista musicale. Fra l’altro è impegnata anche a livello sociale, visto che è diabetica e fa parte di associazioni che si occupano del contrasto a questa malattia ed inoltre partecipa ad eventi benefici a favore dei bambini malati.

