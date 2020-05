“Till Dawn”, il singolo di Alessandra Valenzano out su Spotify

È disponibile da mezzanotte su Spotify ‘Till Dawn, il nuovo singolo di Alessandra Valenzano. Il brano, il cui videoclip è disponibile su YouTube da circa due anni, è finalmente sbarcato sui digital store. L’atmosfera rurale è padrona di questo singolo, a tutti gli effetti uno dei pezzi forti della cantautrice barese, che lo esegue a ogni concerto.

Un singolo fresco, frizzante, che trasmette un senso di libertà, frutto di una voglia di evadere dall’aria della città e dalle routine, per correre nelle praterie sconfinate. Scritto da Alessandra Valenzano poco dopo la sua maturità in collaborazione con Edgardo Mattei e Federico Biagetti, ‘Till Dawn è un brano dalle sonorità country-folk. Alessandra Valenzano è una cantautrice e musicista indie barese che vanta partecipazioni ad Area Sanremo ed esibizioni su palchi importanti, come quelli dei concerti di Carl Brave ed Eugenio in Via Di Gioia.

Il singolo è fortemente autobiografico: nel testo possiamo trovare la frase “nobody seems to find her, she’s writing stories in the dark” (nessuno sembra trovarla, sta scrivendo storie al buio), che è un po’ la sintesi dell’adolescenza della cantante.

Nel videoclip, si può vedere il vero significato di questo brano: una ragazza timida e insicura a una festa, chiusa in un angolino mentre tutti gli altri si divertono. Da qui deriva la metafora della campagna, in contrapposizione alla città rumorosa, scandita anche dalle sonorità country della canzone.

Tre i singoli di Alessandra disponibili su Spotify: Ci hai mai pensato al Vietnam, Ora e Mai, e da oggi anche ‘Till Dawn. Sul suo canale YouTube possiamo trovare anche alcune cover, tra cui Tetris dei Pinguini Tattici Nucleari e L’ultimo bacio di Carmen Consoli.

