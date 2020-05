Esce in questi giorni di lockdown, come era originariamente previsto, ma esce in versione – per così dire – ‘buona la prima’. “Tejiendo alas” è il nuovo singolo di Malù, cantautrice spesso ospite di queste colonne. Un brano che ci restituisce la cantautrice spagnola sulle sonorità che più le sono congeniali e che è stato presentato su Radio Cadena Dial, l’emittente del gruppo Prisa dedicata alla musica ispanofona.

Il brano, che è una prima anticipazione del nuovo lavoro, è intimo e tenero e non è un caso: si tratta di un testo dedicato al figlio che ha in grembo, la cui nascita – il padre è il politico Albert Rivera, ex leader dei liberali di Ciudadanos – è prevista in questo 2020, come per l’album. Si diceva che è una sorta di ‘one shot’ perchè di fatto è stata pubblicata la prima versione così come è stata registrata, visto che l’avvio del confinamento per la pandemia non ha consentito di andare in studio per successive modifiche.

