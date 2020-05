“Amores assim”, il ritorno dopo sei anni dei portoghesi Flor de Lis

Li ritroviamo in grande forma – per qualcuno, come nel caso della cantante Daniela Varela, anche sul fronte fisico – e sempre estremamente coinvolgenti. Dopo sei anni, riecco i Flor de Lis, una delle realtà più interessanti della scena musicale lusitana. “Amores assim” è il nuovo singolo, sei anni dopo l’ultimo e che li rilancia dopo un lungo periodo di silenzio discografico. Che però non è coinciso ovviamente con il silenzio assoluto, visto che il gruppo non ha mai smesso di esibirsi live.

Il nuovo singolo vede fra l’altro la band in una rinnovata formazione che prevede al fianco della Varela, le chitarre di Josè Camacho, il basso di Vasco Corisco e le percussioni di Pedro Marques, che qui vediamo in un video girato in versione ‘quarantena’, con i cinque ognuno nelle proprie case, ai quali si aggiungono nei live e su disco vari altri musicististi. Gli appassionati eurovisivi li ricorderanno sul palco dell’Eurovision Song Contest 2009 con la dolcissima “Todas ad ruas do amor”, quindicesima classificata

