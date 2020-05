Il sound del dj tedesco Topic è pronto a scaldare l’estate

Segnatevi il nome di Topic, al secolo Tobias Topic perchè sarà uno dei nomi caldissimi di questa estate. Il dj tedesco esce in questi giorni con un singolo che lo vede collaborare col connazionale di origine spagnola Nico Santos “Like I love you”, che sta già andando in alta rotazione nelle radio di tutta Europa, ma in realtà il brano è soltanto una conferma del boom che ha avuto solo un mese e mezzo fa quando è uscita ‘Breaking me“, dove la voce è dello svedese A7S: disco d’oro, top 5 in gran parte del Nord Europa e nell’airplay di quasi tutta, Italia compresa.

In pochissimi anni è passato dai social media alle dancefloor, conquistando anche il disco di platino nel 2014 con “Home”, prima sua collaborazione con Nico Santos e poi ha messo insieme altri featuring di rilievo come quello con Lena e Juan Magan in “Solo contigo” ma anche con Ally Brooke, ex Fifth Harmony e col belga Jake Reese. Sarà una estate diversa, non c’è dubbio, ma la musica EDM ci farà comunque compagnia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...