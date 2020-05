Charts: Drake fa doppietta e comanda anche fra i singoli

Il canadese Drake è il grande protagonista delle classifiche europee, sia nei singoli che negli album

ALBANIA:Singoli:A je pendu -Dafina Zeqiri Ft. Cricket

Album:10/10 – Ledri Vula

AUSTRIA: Singoli:90-60-111- Shirin David

Album: Rich rich – Ufo 361

BELGIO- Singoli:Kom wacht dichterbij – Regi ft Jake Reese & OT(Fiandre)/Roses- Saint Jhn (Vallonia)/An Guten Tagen – Johannes Oerding (Germanofono)

Album Cleymans & Van Geel – Cleymans & Van Geel (Fiandre) /VBrol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Dark line demo tapes- Drake

CROAZIA- Singoli: Ovo ce proci – Hladno Pivo & Online Friends (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album: Bombardiranje New Yorka – Interpreti Vari (nazionali)/Human. :II: Nature-Nightwish (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Sport – Topgunn & Branco

Album: SAS- Topgunn

ESTONIA – Singoli:Croissantid – Nublu

Album: Make your move – Trad attack

FINLANDIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Human. :II: Nature-Nightwish

FRANCIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:M-I-L-S 3- Ninho

GERMANIA –Singoli:Übermorgen- Mark Forster

Album: Corona Quarantäne Tape- Frei.Wild

GRAN BRETAGNA- Singoli:Toosie slide – Drake

Album:Dark line demo tapes- Drake

GRECIA- Singoli:Otan Me Koitaei -Myriiio, Liak (nazionali)/Toosie Slide- Drake(internazionali)

Album: Gold- Abba

IRLANDA- Singoli: Toosie slide – Drake

Album: Dark line demo tapes- Drake

ISLANDA- Singoli: Esjan- Briet

Album: Í miðjum kjarnorkuvetri- Joipe i Kroli

ISRAELE: Singoli: Little bee- Chen Leiva ft Adi Varsano(nazionali) /Love love love – Lenny Kravitz (internazionali)

Album:Dark line demo tapes- Drake

ITALIA-Singoli:Good times – Ghali

Album:DNA- Ghali

LETTONIA- Singoli:Say so – Doja Cat

Album: Dark line demo tapes- Drake

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Dark line demo tapes- Drake

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Dark line demo tapes- Drake

MALTA –Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Dark line demo tapes- Drake

NORVEGIA- Singoli: Svag – Viktor Leksell

Album:Afterhours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:Roses – Saint Jhn

Album: Dark line demo tapes- Drake

POLONIA- Singoli:Physical-Dua Lipa

Album: Romantic psycho-Quebonafide

PORTOGALLO- Singoli: Toosie Slide- Drake

Album: Gigaton -Pearl Jam

REPUBBLICA CECA- Singoli: Neni limit -Nik Tendo

Album:Restart- Nik Tendo

ROMANIA- Singoli: Ce mai faci, strane – Smiley (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album:Good intentions – NAV

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

Album: Luchshije vojennyje pjesni- Interpreti Vari

SAN MARINO (radio):Singoli: Stupid love – Lady Gaga

SERBIA- Singoli:Poziv- Cvija (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Restart- Nik Tendo

SLOVENIA- Singoli:Zaradi bolesni v ansamblu – Bilbi (nazionali)/Smiling – Alanis Morissette (internazionali)

Album: Dark line demo tapes- Drake

SPAGNA- Singoli: Nunca estoy – C.Tangana

Album (streaming): YHLQMDLG- Bad Bunny

SVEZIA- Singoli:Svag-Viktor Leksell

Album: Afterhours – The weeknd

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Okey Dokey II – Bligg

UCRAINA: Koly Nema Tebe- Ivan Navi

Album: Dom, kotoryj postroil alik- Guf & Morovei

UNGHERIA: Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Csak a jot – Ossian

