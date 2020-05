eurovisionweek: “Wrong direction”, il duetto fra Michael Schulte e Ilse De Lange

Sabato 16 nel corso di Eurovision: Europe Shine a light li sentiremo insieme in una versione molto particolare di Ein Biβchen frieden, la canzone con cui Nicole nel 1982 regalò la prima vittoria eurovisiva alla Germana (che la cantante incise in 10 lingue fra cui l’olandese, quindi chissà…), intanto però il tedesco Michael Schulte, quarto nel 2018 e l’olandese Ilse De Lange, seconda con The Common Linnets nel 2014 escono con un interessante duetto.

“Wrong direction” è un singolo che per adesso esce solo come tale e che sta già facendo il giro delle radio europee. Sospeso fra pop e country, il duetto nasce dall’esperienza tedesca che sta facendo in queste settimane Ilse De Lange, protagonista del popolare show Sing meinen song, Die Tauschkonzert, nel quale vari artisti cantano ogni settimana le canzoni di uno di loro a giro. Si confermano entrambi fra le migliori realtà europee.

