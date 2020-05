eurovisionweek: “Escape” segna il ritorno degli svizzeri Sinplus

Nonostante la non fortunatissima esperienza eurovisiva i locarnesi Sinplus, al secolo i fratelli Ivan e Gabriel Broggini sono ormai una realtà consolidata della scena musicale svizzera e non solo. Pochi giorni fa li abbiamo infatti visti transitare anche su Radio 2. A due anni dall’album “This is what we are” esce “Escape“, il nuovo singolo che anticipa il loro quarto lavoro. Tornano al rock genuino, quello che li aveva fatti conoscere, dopo anni di sperimentazione.

Il brano è il frutto un loro viaggio in California, realizzato proprio per riscoprire le radici del rock. È questa la nuova direzione artistica di Sinplus: “È probabilmente il brano più personale che abbiamo mai scritto”, raccontano. Stanno ovviamente lavorando sull’album che dovrebbe uscire nel mese di ottobre. Nel 2012 la loro ‘Unbreakable’ non superò le semifinali dell’Eurovision ma oggettivamente meritava di più.

