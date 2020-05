Eurovision: Europe Shine a Light: scarica gratis la guida all’evento

Nonostante la cancellazione dell’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest per via delle norme di contenimento del contagio da Coronavirus, il team del nostro sito partner Eurofestival news non si ferma. Dato che sabato 16 maggio andrà in scena lo speciale show celebrativo (non competitivo) Eurovision: Europe Shine a Light, i nostri amici hanno pensato di realizzare ugualmente una guida apposita.

Un vademecum per coloro che si avvicinano al mondo eurovisivo per la prima volta ed allo stesso tempo un accompagnamento ricco di informazioni anche per i fan. Le schede dei cantanti ed il percorso di avvicinamento allo show, il tutto in una mini guida di oltre 20 pagine e di facile lettura. E che come ogni anno è stata consegnata nelle mani dei quattro commentatori Rai e delle due voci sammarinesi. Buona lettura!

Ecco i download disponibili: versione PDF versione digitale

