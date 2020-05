Alle 20.35 c’è Eurovision, Europe Shine a light: ecco le 41 canzoni che ascolteremo (VIDEO)

Dalle ore 20.35 comincia su Rai 1, San Marino RTV e Rai Play Eurovision, Europe Shine a light, lo show sostitutivo dell’Eurovision Song Contest 2020 cancellato per la pandemia da Coronavirus. Anteprima made in Italy poi alle 21 via al segnale internazionale, che riprenderanno anche Rai 4 e Radio 2. Al commento per Rai 1 e San Marino RTV Flavio Insinna e Federico Russo, mentre su Rai 4 e Radio 2 Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Come è noto nello show le canzoni saranno proposte solo in estratto: in fondo allora vi proponiamo tutte i brani in versione integrale così come da video ufficiali.

Come ogni anno, è disponibile anche la compilation ufficiale della rassegna, acquistabile sia su cd fisico e che in download digitale: su Eurofestival News le indicazioni per poterla acquistare.

