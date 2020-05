Charts: The Weeknd torna dominatore assoluto

Il cantautore canadese The Weeknd si riprende la scena delle classifiche europee

ALBANIA:Singoli:Lassmal- Mozzik

Album: Acoustic sessions – Butrint Imeri

AUSTRIA: Singoli:Nicht verdient – Capital Bra & Loredana

Album: Herzenssache – Ramon Roselly

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The Weeknd(Fiandre)/Roses- Saint Jhn (Vallonia)/Ubermorgen- Mark Forster (Germanofono)

Album #likeme seizoen 2 – Like Me the cast (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: High off life – Future

CROAZIA- Singoli: Ovo ce proci – Hladno Pivo & Online Friends (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album:Antologija – Mišo Kovač (nazionali)/Nigeria – Grant Green (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Taettere end vi tror- P3 ft Lukas Graham, Tessa, Jada

Album: SAS- Topgunn

ESTONIA – Singoli:Croissantid – Nublu

Album: Dark line demo tapes- Drake

FINLANDIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Rata/raitti- JVG

FRANCIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:M-I-L-S 3- Ninho

GERMANIA –Singoli:Fame- Apche 207

Album: Kompass zu sonne – In extremo

GRAN BRETAGNA- Singoli:Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Future Nostalgia- Dua Lipa

GRECIA- Singoli:Eros- DJ Stephan tf YPO & Sophia (nazionali)/The scotts – Travis Scott, The Scotts, Kid Cudi(internazionali)

Album: Graceland (25th years editiion) – Paul Simon

IRLANDA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album: Divinely uninspired by an hellish extent – Lewis Capaldi

ISLANDA- Singoli: Esjan- Briet

Album: Afterhours – The weeknd

ISRAELE: Singoli: L yuts Lamsibes -Margui (nazionali) /I cant’ stop loving you – Ray Charles (internazionali)

Album:Mkhn ued hantskh- Eyal Golan

ITALIA-Singoli:Pussy – Dark Polo Gang

Album:Dark bosy club – Dark Polo Gang

LETTONIA- Singoli:Say so – Doja Cat

Album: High off life – Future

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostagia- Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:High off life – Future

MALTA –Singoli: Toosie slide – Drake

Album:High off life – Future

NORVEGIA- Singoli: Svag – Viktor Leksell

Album:Afterhours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:Roses – Saint Jhn

Album: Dark line demo tapes- Drake

POLONIA- Singoli:Physical-Dua Lipa

Album: Romantic psycho-Quebonafide

PORTOGALLO- Singoli: Toosie Slide- Drake

Album: Map Of The Soul: 7- BTS

REPUBBLICA CECA- Singoli:Roses – Saint Jhn

Album:Restart- Nik Tendo

ROMANIA- Singoli: Ce mai faci, strane – Smiley (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album: High off life – Future

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

Album: Dom, kotoryj postroil alik- Guf & Morovei

SAN MARINO (radio):Singoli: Good times- Ghali

SERBIA- Singoli:Poziv- Cvija (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Separ- Hood Hero

Album:Og- Separ

SLOVENIA- Singoli:Zaradi bolesni v ansamblu – Bilbi (nazionali)/Living in a ghost town – Rolling stones (internazionali)

Album: High off life – Fut

SPAGNA- Singoli: Nunca estoy – C.Tangana

Album (streaming): YHLQMDLG- Bad Bunny

SVEZIA- Singoli:Svag-Viktor Leksell

Album: Afterhours – The weeknd

SVIZZERA: Singoli: Nicht verdient – Capital Bra & Loredana

Album: Umverteilig (zu us) – Chaostruppe

UCRAINA: Koly Nema Tebe- Ivan Navi

Album: Dom, kotoryj postroil alik- Guf & Morovei

UNGHERIA: Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Csak a jot – Ossian

