Tornano gli Hurts con “Voices,” che segna un ritorno alle origini noir

Un brano pop noir quindi che punta alla introspezione, a guardare in faccia i propri demoni interiori per sconfiggerli.

Per capire meglio cosa intendano per elementi oscuri è utile leggere un altro messaggio che hanno rilasciato: Voices è una canzone sull’isolamento, la disperazione e la mania. Riguarda anche la forza d’animo, la capacità di recupero e il potere della mente. È stata scritta durante una crisi personale. Spero che possa essere fonte di speranza e catarsi a chiunque stia lottando con i propri demoni.

Oggi parliamo di un duo inglese molto famoso a livello internazionale, ovvero gli Hurts . Si tratta di un gruppo di Manchester formatosi nel 2009 e che conta all’attivo 4 album, mentre il quinto è atteso prossimamente. Straordinari sono i brani Wonderful Life e Stay : il primo per il suo gusto mesmerizing con i synth anni ’80, il secondo perché è un bellissimo brano d’amore.

