“Wake up” (e non solo): i nuovi singoli di Lenny sono una ventata di freschezza

Siamo stati fra i primi a parlare di Lenny, al secolo Lenka Filipova, prima ancora che il suo singolo “Hell.O” arrivasse anche nelle radio italiane, dopo un successo in tutta Europa.

A quattro anni da quel brano, che fece da traino all’album “Hearts“, ritroviamo la cantautrice praghese di nuovo nell’airplay con due singoli: il primo è “Wake up” che trovate qui sotto, l’altro è “Figure out”, uscito pochi mesi fa e corredato di un tenerissimo video ‘home made’. Due brani che insieme ad altri usciti negli anni scorsi andranno a far parte del suo secondo lavoro, attualmente in preparazione.

Cantautrice raffinata, di spessore, in questi anni si è tolta diverse soddifazioni, come quella di aver diviso il palco con Emeli Sandè ed aver vinto una serie importante di premi in giro per l’Europa che l’hanno confermata come uno dei nomi più interessanti della scena pop mitteleuropea. Merita un ascolto anche “Lovers do“. Davvero una ventata di freschezza.

