“Ogni Notte”, Pietro Gandetto (ex The Voice of Italy), racconta il suo ultimo singolo

Si intitola Ogni Notte l’ultimo singolo di Pietro Gandetto. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il cantautore, che ci ha raccontato l’artista, l’uomo e la storia dietro questo singolo. Disponibile su tutti i digital store da venerdì 1 maggio, Ogni Notte è un mix tra opera e pop. Il cantautore ci ha raccontato che ha seguito i consigli avuti dai giudici di The Voice (in particolare Francesco Renga e Al Bano) per realizzare questo brano, che anticipa il suo primo EP

Il singolo ha come tema l’amore, è frutto di una delusione ed è parzialmente autobiografico. Lo scopo principale, a detta di Pietro, è quello di far capire che un artista che cura la sua voce non è necessariamente un “giovane vecchio”, e che anche un tenore lirico può fare pop in qualsiasi momento. La canzone è stata arrangiata da Antonio Condello e prodotta insieme alla su vocal coach Silvia Chiminelli, grazie a cui l’artista allena la sua voce.

Ciò che emerge dalla nostra chiacchierata è che Pietro Gandetto è un artista vero, che vuole trasmettere la sua grande passione per la musica. Stiamo assistendo al sogno di un musicista, che ha studiato pianoforte e canto, e vuole fare della musica la sua vita. Probabilmente in Ogni Notte non c’è soltanto il racconto di un amore, ma c’è anche un messaggio per tutte quelle persone che non hanno creduto in lui. Questa ballad è la più grande dimostrazione di quanto la musica abbia bisogno di artisti veri come Pietro Gandetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...