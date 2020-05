Charts: tengono Saint Jhn e The Weekend, arriva 6ix9ine

Ai due protagonisti di settimana, vale a dire Saint JHN e The Weeknd, si aggiunge il rapper americano 6ix9ine

ALBANIA:Singoli:Prita- Butrint Imeri

Album: mm- SinBoy x Rina

AUSTRIA: Singoli:Fame- Apache 207

Album: Mosaik-Andrea Berg

BELGIO- Singoli:Kom wat dichterbij – Regi ft Jeke Reese &OT Fiandre)/Some say – Nea (Vallonia)/Ubermorgen- Mark Forster (Germanofono)

Album Lefde voor Muzik 2 – Interpreti Vari (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Runnin – Eva Parmakova & Hakan Akkus (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album: Wunna-Gunna

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Topboy – Snik

CROAZIA- Singoli: Ovo ce proci – Hladno Pivo & Online Friends (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album:Antologija – Mišo Kovač (nazionali)/Nigeria – Grant Green (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Taettere end vi tror- P3 ft Lukas Graham, Tessa, Jada e altri

Album: SAS- Topgunn

ESTONIA – Singoli:Croissantid – Nublu

Album::Afterhours – The weeknd

FINLANDIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Afterhours – The weeknd

FRANCIA- Singoli:Jauné- Booba ft Zed

Album:M-I-L-S 3- Ninho

GERMANIA –Singoli:Te amo mi amor- Sara Lombardi

Album: Paradise lost – Obsidian

GRAN BRETAGNA- Singoli:Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Divinely uninspired by an hellish extent – Lewis Capaldi

GRECIA- Singoli:Who u – MG, iLLEOo (nazionali)/Gooba – 6ix9ine (internazionali)

Album: Edo Lillipouli – Manos Hadjdakis

IRLANDA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album: Divinely uninspired by an hellish extent – Lewis Capaldi

ISLANDA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The weeknd

ISRAELE: Singoli: L yuts Lamsibes -Margui (nazionali) /Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album:Mkhn ued hantskh- Eyal Golan

ITALIA-Singoli:Spigoli -Carl Brave, Sara Mattei, Tha Supreme

Album:Dark bosy club – Dark Polo Gang

LETTONIA- Singoli:Say so – Doja Cat

Album: Wunna- Gunna

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostagia- Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Wunna-Gunna

MALTA –Singoli: Toosie slide – Drake

Album:Dissimulation -Ksi

NORVEGIA- Singoli: Svag – Viktor Leksell

Album:Afterhours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:Roses – Saint Jhn

Album:De aard van het beest-3JS

POLONIA- Singoli:Numb-Dotan

Album: Krolowa dram-Sanah

PORTOGALLO- Singoli: Toosie Slide- Drake

Album: Map Of The Soul: 7- BTS

REPUBBLICA CECA- Singoli:Gooba – 6ix9ine

Album:Restart- Nik Tendo

ROMANIA- Singoli: Ce mai faci, strane – Smiley (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album: Wunna- Gunna

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

Album: D2- August D

SAN MARINO (radio):Singoli: Good times- Ghali

SERBIA- Singoli:Moja Malena – Sasa Kovacevic (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Gooba – 6ix9ine

Album:Og- Separ

SLOVENIA- Singoli:Kakor Nekoc Mi2 (nazionali)/Living in a ghost town – Rolling stones (internazionali)

Album: Wunna- Gunna

SPAGNA- Singoli: Pa romperla – Bad Bunny ft Don Omar

Album (streaming): Las que no iban a salir – Bad Bunny

SVEZIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Ramplius vol.1 – Hakan Hellstrom

SVIZZERA: Singoli: Fame- Apache 207

Album: OKey Dokey II – Bligg

UCRAINA: Roses – Saint Jhn

Album: Dom, kotoryj postroil alik- Guf & Morovei

UNGHERIA: Singoli: Gooba – 6ix9ine

Album:Csak a jot – Ossian

