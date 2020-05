Ecco “Someone Else”, il nuovo singolo di Duncan Laurence

Avevamo visto il vincitore dell’Eurovision 2019, Duncan Laurence, allo Europe Shine Light della scorsa settimana, in una videoclip particolare del suo nuovo singolo, Someone Else. Credo sia stato uno dei pochi momenti memorabili dell’evento sostitutivo dell’Eurovision che ha deluso non pochi eurofan. Assistere alla sua esibizione al buio con qualche luce sullo sfondo, com’è tipico del suo stile, è stato molto suggestivo.

Someone Else fa parte del nuovo LP Worlds On Fire, che oltre a contenere il brano vincitore dell’Eurovision 2019 Arcade, raccoglie anche Love Don’t Hate It, di cui avevamo già parlato, Beautiful e Yet. Someone Else è una traccia indie-pop che esplora le emozioni che le persone provano quando ricordano le relazioni passate.

Così commenta il brano lo stesso autore: Someone Else’riguarda la sensazione che puoi provare quando sei da solo e la tua testa inizia a girare e a riprodurre i ricordi di una precedente relazione. Le montagne russe emotive di pensare costantemente a quella persona che hai amato così profondamente ma con cui non puoi più stare. Penso sia un sentimento che molte persone attraversano proprio ora.

Questo ricordo di un amore passato lo porta appunto a vivere il dolore di pensare alla persona amata con Someone Else, con qualcun altro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...