Alla scoperta del sound anni ’80 dei moi Caprice

Il sound ci riporta indietro direttamente agli anni 80 e del resto i moi Caprice sono una delle band indiepop con maggiore esperienza della Danimarca. Con oltre 25 anni di esperienza, divennero celebri nel 1997 quando senza nemmeno una etichetta discografica alle spalle riuscirono a portare un singolo ai vertici della chart nazionale prima ancora di incidere un album. Situazione che portò loro una grandissima visibilità.

“Becoming visible” è il quinto album con questa formazione e questa denominazione (prima si chiamavano Concrete Puppet Frog) e contiene un sacco di bei pezzi: “Orpehus” è quello qui sotto ma meritano un ascolto anche “Teenager” e “Maurice“. Per loro anche due riconoscimenti ai Danish Music Awards e un crescente consenso in tutta Europa, raccolto anche attraverso i vari tour in giro per il Continente ma anche in Nord America ed Asia.

