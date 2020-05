“Étrange mélange”, il nuovo singolo tutto da canticchiare di Claire Laffut

Cantautrice, modella, disegnatrice, scultrice della plastica, la belga Claire Laffut è una artista a tutto tondo. La musica è uno dei tanti suoi aspetti ed è arrivato in ritardo rispetto al resto, soprattutto rispetto alla copertina della versione belga della rivista Elle, dove è arrivata grazie ad importanti collaborazioni con fashion designers. Negli ultimi anni però ha preso il sopravvento, tanto che è uscito anche il suo primo EP.

Ora arriva “Étrange mélange”, un singolo tutto da canticchiare che è già arrivato nelle radio valloni ed in quelle francesi. Un pop genuino, senza maschere quello della ventiseienne parigina d’adozione, che si arricchisce anche di collaborazioni di spessore, come quella con Yseult, collega (è anche lei modella) e coetanea, astro nascente della musica francofona: “Nudes” è interessantissimo. Come anche “37°2”, insieme al franco-malgascio Malory, più noto come autore per molti nomi di spicco del pop francofono.

