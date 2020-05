Il ritorno di Eimear Quinn, a 13 anni dall’ultimo lavoro, nel segno dell’Irlanda

Il nome di Eimear Quinn non dice molto al grande pubblico ma gli appassionati di Eurovision Song Contest la ricordano bene: l’irlandese è stata infatti l’ultima artista a vincere la rassegna per l’isola del Trifoglio, nel lontano 1996. Un brano, The Voice, di grande impatto, che però non ebbe uguale riscontro, rendendola di fatto una delle canzoni vittoriose meno vendute di sempre.

La sua carriera, pur lontano dal mainstream, non si è mai fermata: ha cantato dovunque, in mezzo mondo, davanti a figure come Papa Francesco e la Regina Elisabetta e oggi torna in auge perchè esce “Eriu“, il quarto album, a 13 annid dall’ultimo lavoro. Melodie tradizionali fuse a quelle moderne, arrangiamenti che strizzano l’occhio alla musica celtica e diverse firme di spessore, come Brendan Graham, già autore di The Voice ma anche di diversi altri brani eurovisivi e non (sua anche ‘Rock’n roll kids’, vincitrice nel 1994 ma anche la celeberrima ‘You raise me up’).

Graham firma il testo inglese di ‘The watchman’ che trovate qui sotto. L’album comprende rifacimenti (come la versione 2020 del brano eurovisivo) e riarrangiamenti di classici della musica celtica ed irlandese, cantanti anche in gaelico: il nome stesso del lavoro è la dicitura irlandese di Eire, appunto il nome del suo paese.

L’album, registrato con l’orchestra della tv di stato irlandese, lo trovate in fondo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...