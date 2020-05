Charts: Lady Gaga incalza The Weeknd sia fra i singoli che fra gli album

Il nuovo album di Lady Gaga “Chromatica”, insieme coi singoli “Rain on me” (ft Ariana Grande) e “Stupid Love” incalzano The Weeknd

ALBANIA:Singoli:Freestyle 2020 – Don Xhoni

Album: United state of Albania-MC Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:Fame- Apache 207

Album: Sommer sonne Honolulu – Calimeros

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The Weeknd (Fiandre)/Some say – Nea (Vallonia)/Ubermorgen- Mark Forster (Germanofono)

Album Lefde voor Muzik 2 – Interpreti Vari (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Runnin – Eva Parmakova & Hakan Akkus (nazionali)/Physical- Dua Lipa (internazionali)

Album: Chromatica- Lady Gaga

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Chromatica-Lady Gaga

CROAZIA- Singoli: Usne od šećera-Pravila Igre (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album:Antologija – Mišo Kovač (nazionali)/Nigeria – Grant Green (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Kiki -Lolo ft Gilli

Album: Boisforever- Citybois

ESTONIA – Singoli:Croissantid – Nublu

Album:Chromatica- Lady Gaga

FINLANDIA- Singoli:Gooba – 6ix9ine

Album:Have U Seen Her?- Alma

FRANCIA- Singoli:Jauné- Booba ft Zed

Album:M-I-L-S 3- Ninho

GERMANIA –Singoli:Ubermorgen- Mark Forster

Album: Coming home – Angelo Kelly & Family

GRAN BRETAGNA- Singoli:Rain on me – Lady Gaga& Ariana Grande

Album:Notes on a conditional form- 1975

GRECIA- Singoli:Who u – MG, iLLEOo (nazionali)/Gooba – 6ix9ine (internazionali)

Album: Greatest hits – Petty Tom & The Heartbreakers

IRLANDA- Singoli: Rain on me – Lady Gaga& Ariana Grande

Album: Dissimulation – KSI

ISLANDA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The weeknd

ISRAELE: Singoli: L yuts Lamsibes -Margui (nazionali) /I can’t stop loving you- Ray Charles (internazionali)

Album:Chromatica-Lady Gaga

ITALIA-Singoli:Mediterranea-Irama

Album:Elo- Drefgold

LETTONIA- Singoli:Say so – Doja Cat

Album:Old blood – Boulevard Depo

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostagia- Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Breaking me – Topic ft A7s

Album:Chromatica-Lady Gaga

MALTA –Singoli: Toosie slide – Drake

Album:Chromatica-Lady Gaga

NORVEGIA- Singoli: Svag – Viktor Leksell

Album:Afterhours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:Gordelweg- Kevin

Album:Un4gettable-Chivv

POLONIA- Singoli:Numb-Dotan

Album: Romantic psycho-Quebonafide

PORTOGALLO- Singoli: Toosie Slide- Drake

Album: Map Of The Soul: 7- BTS

REPUBBLICA CECA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:rap disco revoluce. Casanova Bulhar

ROMANIA- Singoli: Secrete – Carlas’ Dreams (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album: Matkub-Azteca

RUSSIA- Singoli:August -Intellgincy

Album: Old blood – Boulevard Depo

SAN MARINO (radio):Singoli: Good times- Ghali

SERBIA- Singoli:Moja Malena – Sasa Kovacevic (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Gooba – 6ix9ine

Album:Og- Separ

SLOVENIA- Singoli:Obraz – Kevin Koradin & Tinkara Kovac (nazionali)/If you think this is real life- Blossoms (internazionali)

Album: Chromatica-Lady Gaga

SPAGNA- Singoli: Pa romperla – Bad Bunny ft Don Omar

Album (streaming): Las que no iban a salir – Bad Bunny

SVEZIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: 98.01.11- Yasin

SVIZZERA: Singoli:Rockstar – DaBaby ft Roddy Rich

Album: Sommer sonne Honolulu – Calimeros

UCRAINA: Tornado-Alyosha feat Vlad Darwin

Album: Old blood – Boulevard Depo

UNGHERIA: Singoli: Szüless meg újra- Tankcsapda

Album:Csak a jot – Ossian

Mi piace: Mi piace Caricamento...