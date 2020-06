“Numb” e “No words”, Dotan è in rampa di lancio anche nelle nostre radio

Di Dotan Harpenau, cantautore olandese di origine israeliana avevamo parlato alcuni anni fa, in occasione del lancio internazionale e del suo passaggio in Italia in diverse trasmissioni musicali. Torniamo a parlarne perchè sono in rotazione nelle nostre radio due singoli di ottimo livello che lo hanno riportato nell’airplay europeo, Italia compresa ed anche in diverse classifiche europee (è attualmente primo in Polonia).

“Numb” è una power ballad di spessore, scritta a Los Angeles con Neil Ormandy (James Arthur, Dean Lewis) e Tim Randolph (Imagine Dragons) e prodotta da Martin Wiklund di Los Angeles e mixato dal vincitore del Grammy John Hanes (Ariana Grande, Lorde, Beck). Pochi giorni fa invece è uscito ‘No words”, meno immediato ma ugualmente intenso, che accompagna il suo nuvo EP, “Numb”, che racchiude 4 brani (tra cui la title track), Ancora una volta l’elettronica e il mondo acustico convolano a nozze: a benedire il sodalizio ci pensa la voce aggraziata di Dotan, esattamente nel mezzo.

Per lui, che ha conquistato il disco di platino con l’album d’esordio, anche una esperienza da produttore: ha infatti creato una piattaforma finalizzata alla promozione di artisti emergenti, utilizzata in passato anche da nomi poi diventati importanti come Tom Walker e Lewis Capaldi.

