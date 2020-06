Ecco “Ari” (“Come”), il raffinato ritorno di Lilit Bleyan

Llit Bleyan è una delle voci e delle artiste migliori in circolazione nella zona del Caucaso. Di lei avevamo parlato diverso tempo fa, presentando alcuni suoi brani in armeno – sua lingua madre – ma anche italiano, spagnolo ed inglese. Poliglotta, diplomata in lingue, eletta miglior cantante di Armenia nel 2011, ha un sound raffinato, lontano dal pop, che fonde la musica tradizionale con le sonorità di una canzone d’autore vintage.

Cantautrice, esce ora con “Ari” (Come), il nuovo singolo, scritto insieme al chitarrista Tigran Ter Stepanyan. Scritta e registrata a Febbraio, prima del lockdown mondiale, il duo è ora separato in parti diverse, rispettivamente a Erevan e Bruxelles e così hanno registrato e montato questo diveo particolare in due tempi e due locations, con l’aggiunta, dalla Grecia, del contributo della sandartist armena Naira Mkrtchyan.

