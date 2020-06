Charts: trionfo per “Chromatica”, il nuovo album di Lady Gaga

“Chromatica”, il nuovo album di Lady Gaga trionfa, trascinato dai due singoli “Stupid love” e “Rain on me” (ft. Ariana Grande) ed è ormai al primo posto (o al secondo) un pò dovunque. Tiene ancora The Weeknd

ALBANIA:Singoli:Freestyle 2020 – Don Xhoni

Album: 2027-Motolale

AUSTRIA: Singoli: Roadrunner- Bonez MC

Album:Sing meinen Song – Das Tauschkonzert – Volume 7 – Interpreti Vari

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The Weeknd (Fiandre)/Breaking me – Topic ft A7S (Vallonia)/Ubermorgen- Mark Forster (Germanofono)

Album Lefde voor Muzik 2 – Interpreti Vari (Fiandre) /Sillygomania-Loic Nottet (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Runnin – Eva Parmakova & Hakan Akkus (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album: Chromatica- Lady Gaga

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Chromatica-Lady Gaga

CROAZIA- Singoli: Usne od šećera-Pravila Igre (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album:Antologija – Mišo Kovač (nazionali)/Gigaton- Pearl Jam (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album: Boisforever- Citybois

ESTONIA – Singoli:Croissantid – Nublu

Album:D-2- August D

FINLANDIA- Singoli:Penelope- William ft Clever

Album:Afterhours – The weeknd

FRANCIA- Singoli:Angela-Hatik

Album:M-I-L-S 3- Ninho

GERMANIA –Singoli:Ubermorgen- Mark Forster

Album: Chromatica-Lady Gaga

GRAN BRETAGNA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Chromatica-Lady Gaga

GRECIA- Singoli:Millionaire- Snik (nazionali)/Gooba – 6ix9ine (internazionali)

Album: Gigaton – Pearl Jam

IRLANDA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Chromatica-Lady Gaga

ISLANDA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The weeknd

ISRAELE: Singoli: Bassa sababa- Netta (nazionali) /Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album:Chromatica-Lady Gaga

ITALIA-Singoli:Mediterranea-Irama

Album:Chromatica-Lady Gaga

LETTONIA- Singoli:Say so – Doja Cat

Album:Old blood – Boulevard Depo

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Chromatica-Lady Gaga

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Chromatica-Lady Gaga

MALTA –Singoli: Toosie slide – Drake

Album:Chromatica-Lady Gaga

NORVEGIA- Singoli: Svag – Viktor Leksell

Album:Golden Hour – Kygo

PAESI BASSI- Singoli:Treinstation- Boef

Album:Chromatica-Lady Gaga

POLONIA- Singoli:Numb-Dotan

Album: Dziadzior-Donguralesko

PORTOGALLO- Singoli: :Blinding lights – The Weeknd

Album: Vespera- Cla

REPUBBLICA CECA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:rap disco revoluce- Casanova Bulhar

ROMANIA- Singoli: Ce mai, faci straine – Smiley (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album: Matkub-Azteca

RUSSIA- Singoli:August -Intellgincy

Album: Old blood – Boulevard Depo

SAN MARINO (radio):Singoli: Good times- Ghali

SERBIA- Singoli:Poziv- Cvija (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Gooba – 6ix9ine

Album:Og- Separ

SLOVENIA- Singoli:Za celi svet in tebe – Pupa (nazionali)/Better days -One Republic (internazionali)

Album: Chromatica-Lady Gaga

SPAGNA- Singoli: Pam- Justin Quiles ft Daddy Yankee, El Alfa

Album (streaming): Las que no iban a salir – Bad Bunny

SVEZIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: 98.01.11- Yasin

SVIZZERA: Singoli:Rockstar – DaBaby ft Roddy Rich

Album: Sing meinen Song – Das Tauschkonzert – Volume 7 – Interpreti Vari

UCRAINA: Tornado-Alyosha feat Vlad Darwin

Album: Old blood – Boulevard Depo

UNGHERIA: Singoli: Rain on me – Lady Gaga& Ariana Grande

Album:Csak a jot – Ossian

