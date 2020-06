Ecco “Gente simpatica”, la nuova produzione in lingua italiana di Sebalter

Ci ricordiamo bene di Sebalter quando con un brano frizzante come Hunter of Stars rappresentò la Svizzera all’Eurovision 2014 ottenendo un ottimo 13esimo posto in finale. Da allora ha pubblicato 3 album e l’ultimo è proprio di quest’anno e rappresenta una vera svolta per la sua produzione: per la prima volta un album da solista quasi interamente in italiano. Prima infatti, aveva cantato in italiano, quasi esclusivamente con la sua ex band, i Vad Vuc

L’album è tutto riproducibile gratuitamente anche su YouTube. Dopo l’uscita dei singoli Gente simpatica e La Fine dell’Estate, qualche giorno fa Sebalter ha pubblicato anche Corrono i Baci Corrono con una videoclip un po’ autoironica, com’è nel suo stile d’altronde. Come spiega in un’intervista a Ticinoonline: il video “È super anni ’80 e il mio look è ispirato a Ben Stiller in “Dodgeball” (film del 2004, ndr): i baffi e il mullet, ovvero i capelli corti davanti e sui lati e lunghi dietro. Il risultato è orripilante. Dopo il primo ritornello c’è una sorta di gridolino, che mi ha fatto venire in mente dei super-palestrati impegnanti a sollevare i bilancieri. Poi con Nick Rusconi, il regista, abbiamo sviluppato questo spunto in chiave decisamente autoironica”.

Sebalter, infatti, interpreta il titolare di una palestra, “una persona completamente assorbita dalla propria estetica, uno che si sente un figo pazzesco, praticamente una divinità – nonostante sia completamente comico e ridicolo”. Ironico è anche il testo che gioca sulla somiglianza dei due verbi prendere e perdere: Ti ho presa, presa per tempo prima del grigio della vecchiaia, ti ho persa, persa per tempo prima del tempo dei cuori infranti

Da un punto di vista strettamente musicale sembra molto un brano tipico del panorama indie italiano dalle sonorità tutto sommato semplici, ma molto catchy.

Mi piace: Mi piace Caricamento...