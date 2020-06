“How true is your love”: alla scoperta di Hannah Grace

Hannah Vivian-Byrne, al secolo Hannah Grace è un nome emergente della musica europea. La gallese, classe 1993, esce in questi giorni con “How true is your love”, un brano dalle sonorità decisamente anni 90 che la propone al mainstream e che la vede cantare il brano da casa, in ossequio alle regole sul lockdown in vigore anche nel Regno Unito. In realtà però è da qualche anno sulle scene. Con quattro EP all’attivo, tutti lontani dal mainstream, ha trovato slancio grazie alla collaborazione con la cantautrice Gabrielle Aplin con la quale ha inciso due anni fa l’EP “December“.

Dopo aver aperto i concerti di Seal, Train, Hozier, Lissie e tanti altri, nelle loro tappe europee, ha avuto un endorsement da parte di Lady Gaga che ha retwittato un video definendola ‘superstar’. A seguire, ha avuto grande successo, con 60.000 copie vendute la sua versione di “Praise you” di Fatboy Slim . Meritano un ascolto anche “Wasted love“, altro brano nuovo e la cover di ‘Dancing queen” degli ABBA.

