Rivoluzione ad X Factor 14: cambiano tutti i giudici. Saranno Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton

Grandi novità per l’edizione 2020 di X Factor, il talent show di Sky Uno. Alessandro Cattelan, il conduttore della manifestazione, ha svelato il diretta durante il suo programma ‘E poi c’è Cattelan’ i quattro giudici: al fianco di Manuel Agnelli, che torna dopo un anno di assenza e di Mika che torna dopo cinque edizioni, ci saranno Emma Marrone e Hell Raton. Per la prima volta, il concorso cambia tutti e quattro i giudici rispetto all’edizione precedente.

Emma Marrone, vincitrice del Festival di Sanremo 2012 con ‘Non l’inferno’ e rappresentante italiana all’Eurovision 2014 con ‘La mia città’, debutta come giudice in un talent show dopo essere stata caposquadra ad Amici. Chi scrive, notoriamente, se ci seguite, non è un fan della cantante salentina, tuttavia i numeri parlano per lei: dopo 15 anni di carriera può definirsi a pieno titolo una delle best selling artist donne del nostro mercato musicale. Una esperienza maturata in tv e sui palchi, legittimata da un milione di copie vendute, che la pongono ai vertici delle classifiche pur nei numeri bassi della nostra discogrfia (ormai quasi nessuno arriva sopra il mezzo milione).

Quanto a Hell Raton, al secolo Manuel Zappadu, classe 1990, è un nome che dice poco al grande pubblico ma che in realtà è anch’esso di grande livello: il rapper e producer di Olbia (di madre ecuadoregna) infatti, è il titolare della Machete Records, fondata ormai dieci anni fa col corregionale Salmo e che l’anno scorso è stata per oltre due mesi in testa alle classiche con Machete Mixtape (disco di platino, 100.000 copie), un progetto che vedeva insieme diversi artisti della scena hip hop italiana.

Giunto alla quattordicesima edizione, i cui provini, causa Coronavirus sono in corso di svolgimento online, quest’anno X Factor ha piazzato due artisti a Sanremo: Anastasio fra i big e Leo Gassmann, vincitore delle Nuove Proposte. Dall’ultima edizione però, non sono arrivati riscontri importanti e forse anche per questo è cambiato l’intero team.

