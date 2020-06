“I wanna be like” e “Don’t touch me”, la ceca Elis Mraz fra tormentoni e musica elettronica

Fra i brani passati sotto silenzio in questo 2020 complicato c’è questo che vi proponiamo, che ha preso parte alla selezione ceca per l’Eurovision Song Contest 2020, senza vincerla: “I wanna be like”, è un pezzo pop travolgente, tutto da cantare, che ci porta alla scoperta della giovane interprete di Ostrava Elis Mraz.

La cantante, 26 anni, reduce dalla partecipazione a The Voice, versione slovacca, ha un album all’attivo e qui duetta con Cis T, un rapper emergente della scena danubiana. Sorella d’arte (il fratello è un virtuoso della batteria), in questi primi sei anni di carriera ha già messo insieme una importante serie di concorsi nazionali e non che le hanno fatto guadagnare consensi anche nelle radio locali.

La sua ascesa è stata dovuta anche alla grande popolarità fra i giovani che le ha permesso di vincere un annuale premio sui nomi migliori della musica ceca. Di recente è uscito anche “Dont’ touch me”, un altro pezzo interessantissimo, dalle venature elettroniche.

