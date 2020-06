“What would you do for love?”, il nuovo singolo di Ulrikke

Non ha potuto godersi il suo biglietto per l’Eurovision 2020 perchè la rassegna è stata cancellata per la pandemia e non prenderà parte al prossimo concorso di selezione del suo paese, la Norvegia, ma intanto Ulrikke Brandstorp si gode il momento, pubblicando “What would you do for love?”, un nuovo singolo accompagnato da un curioso lyric video ‘bucolico’ che vede le parole del testo scritte a mano e mostrate dalla stessa artista nel celebre gioco di cartelli.

Il brano, firmato fra gli altri dall’inglese Ben Adams, cantautore che ha scritto per diverse artiste britanniche e che con lei aveva duettato in una cover di ‘Shallow”, è decisamente migliore di quella ‘Attention‘ con cui ha vinto il Melodi Grand Prix, del quale fra l’altro è uscito anche un interessantissimo remix. L’artista, reduce da due talent show (Idol e The Voice), è al lavoro sul primo album

