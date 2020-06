“Viens sois ma lumière”, il nuovo singolo di Natasha St.Pier

Natasha St. Pier è nata in Canada, ma ne parliamo perchè la sua carriera professionale è ormai diffusa soprattutto in Francia. Non solo perchè ne è stata rappresentante all’Eurovision 2001 con il brano “Je n’ai que mon ame”, (fu ottima quarta, tuttora il miglior risultato francese degli ultimi vent’anni), ma perchè è un volto popolarissimo della tv. Il nuovo singolo, “Viens sois ma lumière”, che esce a due anni dall’ultimo lavoro, dedicato alle poesie della santa francese Teresa di Lisieux (un primo lavoro simile, nel 2013, su musiche di Grégoire, le valse il disco di platino), la riporta nell’ambiente della chanson.

Di origine bretone ed italiana (per parte di padre) e di etnia acadiana (i francofoni cattolici del Canada discendenti della deportazione da quella zona da parte dei britannici nel 1755), ha una carriera ventennale che la vede da sempre ai vertici delle classifiche. Da sempre unisce la musica, alla solidarietà ed alla testimonianza cristiana: il ricavato di un concerto del 2013 con inediti dell’album con le poesie della santa patrona di Francia andò completamente a sostegno dell’Office chrétien des personnes handicapées, una struttura cattolica che aiuta i disabili.

Di recente è stata protagonista anche nella versione francese del programma The Masked Singer. Merita un ascolto anche “Aimer c’est tout donner”, una delle poesie messe in musica e cantate dall’artista francofona.

