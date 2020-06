Charts: “Chromatica” di Lady Gaga fa il vuoto fra gli album. Singoli: sale Topic ft A7S

Insieme a Lady Gaga che domina gli album – ma si appresta a farlo anche a breve fra i singoli – troviamo l’ascesa del dj tedesco Topic col cantante svedese A7S

ALBANIA:Singoli:Adrenaline- Matolale & Noizy

Album: United State of Albania- MC Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: In meinem benz- AK Ausserkontrolle & Bonez MC

Album: Chromatica- Lady Gaga

BELGIO- Singoli:Kom wat dichterbij – Regi ft Jake Reese (Fiandre)/Breaking me – Topic ft A7S (Vallonia)/Ubermorgen- Mark Forster (Germanofono)

Album Lefde voor Muzik 2 – Interpreti Vari (Fiandre) /Sillygomania-Loic Nottet (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Runnin – Eva Parmakova & Hakan Akkus (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album: Chromatica- Lady Gaga

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Chromatica-Lady Gaga

CROAZIA- Singoli: Usne od šećera-Pravila Igre (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album:Srecko I tugo – Ivana Kovac (nazionali)/Future Nostalgia – Dua Lipa (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album: Boisforever- Citybois

ESTONIA – Singoli:Magad vä?- Reket ft Liis Lemsalu, Avoid Dave

Album:Chromatica-Lady Gaga

FINLANDIA- Singoli:Penelope- William ft Clever

Album:Chromatica-Lady Gaga

FRANCIA- Singoli:Angela-Hatik

Album:Chromatica-Lady Gaga

GERMANIA –Singoli:Ubermorgen- Mark Forster

Album: Das Album -Thomas Anders & Florian Silbereisen

GRAN BRETAGNA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Chromatica-Lady Gaga

GRECIA- Singoli:Okey – Mad Clip, DJ Stephan ft Tyga (nazionali)/Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande (internazionali)

Album: Ta Mousika Genethlia (Duets) – Georgios Dalaras

IRLANDA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Chromatica-Lady Gaga

ISLANDA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album: Afterhours – The weeknd

ISRAELE: Singoli: Barcheni -Kinderlach (nazionali) /Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande(internazionali)

Album:Mi’kan Ve’ad Ha’netsach- Eyal Golan

ITALIA-Singoli:Mediterranea-Irama

Album:Vita vera mixtape-Tedua

LETTONIA- Singoli:Say so – Doja Cat

Album:Old blood – Boulevard Depo

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Chromatica-Lady Gaga

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Chromatica-Lady Gaga

MALTA –Singoli: Death Bed – Powfu ft Beabadoobee

Album:Chromatica-Lady Gaga

NORVEGIA- Singoli: Svag – Viktor Leksell

Album:Let Her Breathe- Emilie Nicolas

PAESI BASSI- Singoli:Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Afterhours – The weeknd

POLONIA- Singoli:Feel me- Selena Gomez

Album: Disco noir- Tede & Sir Mich

PORTOGALLO- Singoli: Breaking me – Topic ft A7S

Album: Vespera- Cla

REPUBBLICA CECA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Chromatica-Lady Gaga

ROMANIA- Singoli: Secrete – Carla’s Dreams (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album: Matkub-Azteca

RUSSIA- Singoli:August -Intellgency

Album: Old blood – Boulevard Depo

SAN MARINO (radio):Singoli: Ma lo vuoi capire? – Tommaso Paradiso

SERBIA- Singoli:Vudu – Teodora & Devito (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Og- Separ

SLOVENIA- Singoli:Vcasih- Totika ft. Emkej (nazionali)/Kings + Queens- Ava Max (internazionali)

Album: Chromatica-Lady Gaga

SPAGNA- Singoli: TKN – Rosalia & Travis Scott

Album (streaming): Emmanuel – Anuel AA

SVEZIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: 98.01.11- Yasin

SVIZZERA: Singoli:Rockstar – DaBaby ft Roddy Rich

Album: Chromatica-Lady Gaga

UCRAINA: Tornado-Alyosha feat Vlad Darwin

Album: Old blood – Boulevard Depo

UNGHERIA: Singoli: Breaking me – Topic ft A7S

Album:Best of 2010-2015 – Attila

