Ecco “Fais le vide”: nuovo singolo per Bilal Hassani

Prosegue il bel momento per Bilal Hassani. Il ventenne franco-marocchino che ha rappresentato la Francia all’Eurovision 2018 sul palco di Tel Aviv con il brano “Roi” si gode il il buon riscontro dell’album “Kingdom” ed una serie di riconoscimenti fra cui quello di rivelazione francofona dell’anno agli NRJ Awards, i premi nazionali della musica organizzati dall’emittente musicale omonima.

Di Bilal Hassani ne avevamo parlato sia nei giorni della sua partecipazione al concorso di selezione francese, sia con i due singoli seguenti. Ora esce “Fais le vide“, preludio al secondo lavoro, accompagnato da un video girato in quarantena montando i contributi video dei fan. In questi giorni è stato impegnato a Nimes alla serata di gala di “La chanson de l’année”, il concorso organizzato da TF1 che ha consentito al pubblico di scegliere la miglior canzone dell’anno scorso. Hassani era in gara con “Je danse encore“.

