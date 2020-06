Ufficiali le date dell’Eurovision Song Contest 2021: a Rotterdam dal 18 al 22 maggio

L’annuncio è arrivato in giornata: l’Eurovision Song Contest 2021 si svolgerà alla Ahoy Arena di Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio prossimi. I broadcasters olandesi insieme alla EBU hanno quindi ufficialmente messo in moto la macchina eurovisiva. Non ci sarà un nuovo rinvio: l’organizzazione sta infatti lavorando su più soluzioni, in modo da poter organizzare comunque lo show, a prescindere dagli sviluppi dell’epidemia e nonostante l’annuncio del Governo olandese che limita gli eventi di massa fino all’arrivo del vaccino.

L’evento e la location infatti, fanno parte della neocostituita ‘Alleanza’ olandese per creare eventi a prova di Coronavirus. Martin Osterdahl, il nuovo supervisore esecutivo del concorso, ha dichiarato: “E’ di vitale importanza che l’Eurovision Song Contest ritorni il prossimo anno, e siamo felici di avere la necessaria dedizione dei nostri membri nei Paesi Bassi per far tornare questo così amato show nelle case di tutto il mondo“.

Sietse Bakker, produttore esecutivo dell’evento: “La musica, gli artisti, i fan, la competizione e la caratterizzazione internazionale combinati sono ciò che rene l’Eurovision Song Contest così speciale. Abbiamo ora un anno per esplorare tutti gli scenari in dettaglio con le parti interessate e per fare sì che gli show si svolgano a prescindere dalle circostanzae, con aggiustamenti se necessari. Abbiamo ancora obiettivi alti!. Il palco di quest’anno ci sarà anche nel prossimo, perché era già pronto. Per il resto, molto dipenderà da quello che sarà possibile in quel momento, dalla disponibilità dei coinvolti e da ciò che contraddistinguerà lo spirito del 2021″.

CONFERME. Diversi artisti che erano stati scelti per l’edizione 2020 sono stati confermati dalle rispettive tv anche per la prossima edizione. Eccoli di seguito:

Montaigne (Australia)

(Australia) Vincent Bueno (Austria)

(Austria) Efendi (Azerbaigian)

(Azerbaigian) Hooverphonic (Belgio)

(Belgio) Victoria (Bulgaria)

(Bulgaria) Benny Cristo (Repubblica Ceca)

(Repubblica Ceca) Tornike Kipiani (Georgia)

(Georgia) Stefania (Grecia)

(Grecia) Eden Alene (Israele)

(Israele) Samanta Tina (Lettonia)

(Lettonia) Destiny (Malta)

(Malta) Jeangu Macrooy (Paesi Bassi)

(Paesi Bassi) Roxen (Romania)

(Romania) Senhit (San Marino)

(San Marino) Ana Soklič (Slovenia)

(Slovenia) Blas Cantó (Spagna)

(Spagna) Gjon’s Tears (Svizzera)

(Svizzera) Go_A (Ucraina)

A questi si aggiungono alcuni Paesi che hanno già annunciato la presenza, ma che cambieranno rappresentante o affronteranno la classica selezione nazionale: Danimarca, Estonia (Uku Suviste ripartirà dalla semifinale), Lituania (posto in finale offerto ai The Roop), Cipro, Finlandia (Aksel dovrà ripartire dalle audizioni), Norvegia, Svezia, Irlanda.

