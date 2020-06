Alla scoperta di Eva Parmakova, il nuovo talento della musica bulgara

A soli 18 anni si avvia a diventare uno dei nomi più interessanti della musica europea. Eva Parmakova è da oltre un mese e mezzo in testa alla classifica dei singoli bulgari con questa “Runnin‘” dove i beat sono di Hakan Akkus, dj e producer turco emergente. Sound caldo e coinvolgente, destinato a scaldare l’estate delle spiagge dell’Est Europa ma con ottime potenzialità anche per essere esportato ad Ovest.

Lanciata a 16 anni dalla partecipazione alla versione locale di X Factor, in breve tempo ha scalato gli indici di gradimento di pubblico e critica anche grazie ad una serie di collaborazioni importanti, alla decisione di prendere parte ad un songwriting camp per crescere dal punto di vista della scrittura e della composizione ed alla scelta di cantare sia in bulgaro che in inglese. “Lipstick“, per esempio, è altrettanto coinvolgente.

Fra le collaborazioni, interessanti quella con il dj italiano Fabrizio Parisi, da tempo protagonista in Bulgaria e quella con Pavel e Venci Venc.

