“Cuckoo”, il nuovo singolo dell’israeliana Netta

Due anni intensi per la giovane interprete, che si è guadagnata anche le pagine dei quotidiani italiani: cinque singoli, tutti al primo posto ed una crescente popolarità a livello internazionale: ha suonato in diverse parti del mondo. Ora è al lavoro sul primo album.

Lo scorso 16 Maggio, durante Eurovision, Europe Shine a light, l’avevamo sentita in una versione curiosa, voce e carillon , oggi esce “ Cuckoo “, la nuova canzone di Netta, la vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2018 col brano “ Toy “. Un brano che la restituisce alla lingua inglese (era uscito anche “ Ricki Lake “) dopo un periodo nel quale l’artista israeliana si era dedicata soprattutto alla sua lingua, con alcuni brani interessanti, su tutti “Bassa sababa” .

