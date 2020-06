“Summer sun”, l’estate degli Hooverphonic ha sonorità vintage

C’è poco da dire: gli Hooverphonic non sbagliano un colpo. Avrebbero senz’altro fatto un figurone all’Eurovision Song Contest 2020, dove la loro “Release me” era un tocco di raffinatezza vintage, quasi da colonna sonora. Purtroppo la pandemia da Coronavirus si è portato via il concorso – loro sono anche finiti in una polemica perchè il leader Alex Callier non ha autorizzato la voce Luka Cruysbergh a cantare con gli altri 40 protagonisti “Love shine a light”, cover di Kathrina & The Waves con cui si è chiuso lo show sostitutivo “Europe shine a light” – ma li risentiremo nel 2021, probabilmente con qualcosa di diverso, come ha annunciato Callier.

Ora che arrivata l’estate arriva “Summer sun”, il nuovo singolo, anche questo dal sapore quasi cinematografico, un brano che ha decisamente l’estate dentro. A 25 anni dagli esordi, continuano a restare in vetta alle classifiche, non solo nazionali. Due anni fa c’era stato il debutto della nuova cantante con la meravigliosa “Romantic” che qui sentite in una versione live.

