“Hypnodancer” (e altre canzoni): la travolgente energia rave dei Little Big

Erano tra i favoriti per l’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest poi cancellata per la pandemia da Coronavirus e ora si attende di sapere se saranno riconfermati per il 2021. Intanto però i Little Big, dopo aver fatto ballare le dancefloor di mezza Europa, si stanno facendo conoscere, sia con “Uno”, il loro brano eurovisivo che con il nuovo singolo “Hypnodancer“. Pionieri della musica rave nell’est europeo, sono popolarissimi tra i giovani, che sfruttano melodie e coreografie su Tik Tok.

Il brano eurovisivo ha come protagonista assoluto il ballerino basso e in carne incredibilmente snodato mentre nel video del nuovo singolo – che come quello eurovisivo vede presenti anche due componenti della band The Hatters, da loro prodotta, li vede nel ruolo di ladri nei casinò attraverso una irresistibile danza ipnotica. Cinque album, tre EP, il gruppo siberiano di stanza a San Pietroburgo ha all’attivo diverse hit.

Non potrete stare fermi, per esempio, ascoltando “Skibidi“, diventata virale su TikTok e anche “Go Bananas”, con un esilarante video nel quale le cose vanno al contrario. Ma anche “It’s ok” e “Faradenza” non sono niente male. Il gruppo fra l’altro è stato candidato al Best Russian Act 2019 agli MTV Europe Music Awards.

Mi piace: Mi piace Caricamento...